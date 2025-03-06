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Массовую коррупцию выявили в одном из военных госпиталей России

«Ъ»: в военном госпитале Краснодара 12 человек попались на взятках
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правоохранители выявили массовую коррупцию в 419-м военном госпитале Краснодара, уголовные дела о взятках возбуждены в отношении 12 человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурантами дел стали в том числе три руководителя учреждения — начальник, замначальника по медчасти и начальник ведомственной поликлиники ФГКУ «419-й ВГ». Они обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Также к ответственности привлечены пятеро военнослужащих, которых подозревают в даче взяток. В посредничестве при совершении преступления обвиняются один военный, двое гражданских лиц и старшая медсестра. Отмечается, что несколько обвиняемых еще с середины прошлого года находятся под арестом.

По данным «Ъ», солдаты и офицеры передавали через посредников взятки руководству госпиталя, чтобы им незаконно оформляли диагнозы, позволяющие избежать продолжения военной службы или получать денежные выплаты за ранения.

До этого в Екатеринбурге оперативники ФСБ России задержали посредника, который передавал в окружной госпиталь взятку для оформления справки для военного. Выяснилось, что за 1 млн рублей медицинские работники должны были оформить мужчине документ, который бы позволил ему уволиться со службы — справку о не существующей у военнослужащего болезни. Задержанного посредника, который привез в учреждение деньги, отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.

Ранее суд освободил от наказания начальника военного госпиталя, осужденного за взятку.

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