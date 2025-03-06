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В Белгородской области рекомендовали вузам региона перейти на очное обучение

Гладков: вузам Белгородской области рекомендовано перейти на очное обучение
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оперативный штаб Белгородской области рекомендовал всем высшим учебным заведениям региона перейти на очный формат обучения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что переход вузов на очное обучение будет происходить с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и обеспечения безопасности студентов. Губернатор уточнил, что решение будет направлено министерству науки Российской Федерации.

23 января Гладков сообщил, что Белгородской области определили безопасные места для проведения экзаменов детей из приграничных муниципалитетов и Белгорода.

22 января губернатор Белгородской области опроверг отмену дистанционного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях региона.

В тот же день белгородские студенты сообщили, что не могут выйти на дистанционное обучение — сразу несколько вузов и ссузов закрыли такую возможность для своих студентов.

Ранее российским вузам рекомендовали помочь студентам приграничных регионов.

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