Мужчина избил и ограбил приютившую его жительницу Новороссийска

В Краснодарском крае будут судить мужчину, который ограбил приютившую его женщину, злоумышленник украл у нее более 200 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, потерпевшая по просьбе соседки пустила к себе пожить 34-летнего мужчину. Гость ночевал в жилой пристройке во дворе ее дома. Ночью злоумышленник через незапертую дверь проник в комнату женщины, напал на нее и избил.

Затем мужчина сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку, снял браслет и кольцо. Кроме того, обвиняемый украл накопления женщины в сумме 230 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее двое россиян вломились к соседу по гостинице, избили и обокрали его.