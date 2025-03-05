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Мужчина избил и ограбил приютившую его жительницу Новороссийска

В Новороссийске женщина приютила приезжего и осталась без денег
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Краснодарском крае будут судить мужчину, который ограбил приютившую его женщину, злоумышленник украл у нее более 200 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, потерпевшая по просьбе соседки пустила к себе пожить 34-летнего мужчину. Гость ночевал в жилой пристройке во дворе ее дома. Ночью злоумышленник через незапертую дверь проник в комнату женщины, напал на нее и избил.

Затем мужчина сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку, снял браслет и кольцо. Кроме того, обвиняемый украл накопления женщины в сумме 230 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее двое россиян вломились к соседу по гостинице, избили и обокрали его.

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