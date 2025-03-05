Пенсионерка поверила бывшему начальнику и отдала мошенникам 3,7 млн рублей

В Хабаровском крае пожилая женщина поверила в сообщение, якобы от бывшего руководителя, и осталась без накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

Аферисты связались с 60-летней потерпевшей от имени ее бывшего руководителя. Мошенники сообщили, что на прежнем месте работы обнаружено хищение бюджетных средств. Женщину просили оказать полное содействие человеку, который должен в ближайшее время выйти на связь.

В дальнейшем с пенсионеркой общались «офицеры спецслужб», «специалисты банков», «работники мониторинговых центров», ее запугали уголовным преследованием и настойчиво рекомендовали перевести имевшиеся накопления на якобы безопасный счет. Находясь в стрессовом состоянии, женщина выполнила все, что от нее требовали, и отправила по указанным реквизитам 3,7 млн рублей.

Обман вскрылся после того, как аферисты перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудник доставки спас пожилую женщину от потери сбережений из-за мошенников. Курьеру пришел заказ на доставку пакета документов из копировального центра по указанному адресу. Мужчина почувствовал неладное, когда увидел на пороге квартиры пожилую женщину. Выяснилось, что пенсионерка дожидалась «инкассатора из банка», который якобы должен был помочь ей защитить сбережения.

Ранее пенсионерка из-за игры на телефоне лишилась более миллиона рублей.