Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сбежал в лес от знакомого с ружьем и выжил благодаря этому

В Рязани мужчина сбежал в лес от знакомого с ружьем и выжил
close
Depositphotos

В Рязани 50-летний мужчина выжил благодаря тому, что сбежал от знакомого с ружьем в лес после ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, мужчина поссорился со своим знакомым, и последний, испытывая неприязнь из-за случившегося, выстрелил в оппонента из ружья. Несмотря на полученные травмы, пострадавший смог сбежать в лес. Позже ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

По факту случившегося в отношении предполагаемого стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Фигуранта поместили под стражу.

До этого в Петербурге мужчина из ревности открыл стрельбу по женщине, с которой расстался. Ее уже прооперировали и достали пули, однако она остается в тяжелом состоянии.

Ранее россиянин выстрелил в спину женщине, заходившей в подъезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами