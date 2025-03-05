Россиянин сбежал в лес от знакомого с ружьем и выжил благодаря этому

В Рязани мужчина сбежал в лес от знакомого с ружьем и выжил

В Рязани 50-летний мужчина выжил благодаря тому, что сбежал от знакомого с ружьем в лес после ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, мужчина поссорился со своим знакомым, и последний, испытывая неприязнь из-за случившегося, выстрелил в оппонента из ружья. Несмотря на полученные травмы, пострадавший смог сбежать в лес. Позже ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

По факту случившегося в отношении предполагаемого стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Фигуранта поместили под стражу.

До этого в Петербурге мужчина из ревности открыл стрельбу по женщине, с которой расстался. Ее уже прооперировали и достали пули, однако она остается в тяжелом состоянии.

Ранее россиянин выстрелил в спину женщине, заходившей в подъезд.