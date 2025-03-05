Мошенники атаковали Пескова и его родственника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву о своих столкновениях с телефонными мошенниками. Об этом говорится в Telegram-канале «Юнашев Live».

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — приводит канал слова чиновника.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что несколько раз переговорил с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной на тему борьбы с мошенниками в сети.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил относить использование технологий искусственного интеллекта мошенниками к отягчающим обстоятельствам. Он также заявил о необходимости создать отдельное ведомство, которое бы занималось борьбой с мошенничеством в интернете и по телефону, а также единую информационную платформу.

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