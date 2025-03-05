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Мошенники создают на Украине центры по выкачиванию денег россиян

Колокольцев: на Украине сосредоточены центры по выкачиванию денег россиян
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Мошеннические центры, которые выманивают деньги у россиян через интернет, находятся в основном на Украине. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет ТАСС.

«Целое криминальное производство по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточено сегодня на Украине», — отметил Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

По данным МВД, киберпреступления в РФ составляют 40% от общего числа преступлений. За последний год зафиксирован их рост на 13%. Для борьбы с мошенниками в интернете ведомство увеличило штат профильного подразделения на 1,5 тысячи человек. Также усилена ответственность по отдельным статьям Уголовного кодекса России и приняты дополнительные меры по защите аккаунтов на портале «Госуслуги».

До этого IT-эксперт Юрий Силаев рассказал, как защититься от мошенников в интернете. В первую очередь он призвал россиян проверять на сайтах наличие SSL-сертификата — цифрового документа, удостоверяющего подлинность ресурса и позволяющего использовать зашифрованное соединение.

Он отметил, что особенно осторожными надо быть с сайтами, где просят ввести предоплату, перевести деньги на карту физического лица или использовать криптовалюту. Насторожить должны слишком щедрые акции с ограниченным временем действия. Мошенники часто давят на эмоции жертв, стараясь отключить критическое мышление.

Ранее была названа причина роста мошенничества в России.

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