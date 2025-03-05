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В поселке Разумное в Белгородской области загорелся ТЦ

В Белгородской области горит торговый центр

В поселке Разумное Белгородской области горит здание одноименного торгового центра. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Белгород №1».

Как сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале, на место направили дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Причины возгорания в ведомстве пока не уточнили.

До этого пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Баку. Причины не сообщались.

Накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в производственном здании, огонь распространился на площади 3,5 тыс. квадратных метров. МЧС присвоило пожару ранг №2. Этот номер ставится в том случае, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара. В этой ситуации отправляются дополнительные две бригады МЧС.

24 февраля в Петербурге на набережной реки Фонтанки загорелось здание Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. На месте происшествия работало большое количество пожарных расчетов. Проезд по набережной перекрывали.

Ранее в Челябинской области загорелся автозавод «Урал».

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