Стало известно о состоянии обвиняемого в расправе над главой Завьяловского района на Алтае

«‎Толк»: подозреваемого в расправе над главой района могут перевести в Барнаул

Обвиняемого в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко могут перевезти в столицу региона — Барнаул. Об этом местному изданию «‎Толк» заявила его жена, имя которой не уточняется.

«‎По словам собеседницы, в настоящее время Анатолий Фенин находится в крайне тяжелом состоянии», — говорится в материале.

4 марта Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Алтайскому краю сообщило, что в селе Завьялово 45-летний Анатолий Фенин из ружья выстрелил в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью. Подозреваемый выжил и его доставили в медицинское учреждение. Telegram-канал Mash сообщил, что у него деформировано лицо, поэтому провести допрос пока не получается.

Источники канала уточнили, что Фенин любит охоту, у него есть ружье ТОЗ-87-03 12-го калибра, из которого он мог выстрелить в Онищенко. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Позже в СУ СК по региону рассказали, что подозреваемый мог это сделать из-за отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Ранее губернатор Алтайского края прокомментировал расправу над главой Завьяловского района.