Владельцам собак объяснили, как распознать у них стресс

Напряженная поза собаки может говорить о том, что она испытывает стресс. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

К другим признакам специалисты отнесли прижатые уши, облизывание губ, оскал (губы оттянуты назад) и поднятую лапу. Они также выделили детали, которые могут указывать на то, что собаки счастливы. В этом случае ее поза будет расслаблена, хвост — опущенным или виляющим, уши — опущены или слегка прижаты к голове.

Эксперты также отметили, что объятия могут вызывать стресс у питомцев.

«Многие владельцы домашних животных выражают свою любовь с помощью объятий, но оказывается, что не все собаки ценят этот жест. Некоторые собаки на самом деле могут испытывать стресс от объятий. Это связано с тем, что когда мы обнимаем их и крепко прижимаем к себе, некоторые собаки могут чувствовать себя подавленными и напуганными», — уточнили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что различные возбудители, например стресс или тревога, могут заставлять собаку лаять. По его словам, их могут пугать неизвестная обстановка, шум за окном, окружение или любой другой раздражитель.

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