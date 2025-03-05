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Буйный пассажир троллейбуса ударил 72-летнего кондуктора и поплатился жизнью

В Петербурге мужчина под наркотиками не пережил поездки на троллейбусе
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Петербуржец нарушил порядок в общественном транспорте и поплатился за это жизнью, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 4 марта в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 32. Пока транспорт стоял на пересечении Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда, один из пассажиров, который, предварительно, перед этим употребил наркотик, стал колотить в стекло, а затем якобы ударил 72-летнего кондуктора.

Пожилой мужчина попытался утихомирить буйного пассажира, повалил его на пол и сам навалился сверху. Примерно в этот момент у дебошира остановилось сердце, когда его доставали из салона он уже не подавал признаков жизни.

Кондуктора допросили и составили на него протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В причинах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее пермяк жестоко избил незнакомца, который матерился при его ребенке.

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