На Урале более 20 автомобилей столкнулись в аварии с грузовиком

На Урале произошло ДТП с участием более чем 20 машин

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе М-5, в районе поселка Холодные ключи. По предварительным данным, водитель грузовика допустил складывание полуприцепа. После этого на месте столкнулись более 20 машин.

На кадрах с места инцидента заметно, что некоторые транспортные средства получили серьезные повреждения. При этом один из автомобилей перевернулся.

«В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в МВД.

До этого на Московской кольцевой дороге произошла массовая авария. На дороге столкнулись три машины, после ДТП одна из них загорелась.

Ситуация повлияла на движение на участке. В районе ДТП возник затор длиной три километра, поэтому водителям пришлось выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на КАД в Санкт-Петербурге.