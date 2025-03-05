На Урале более 20 автомобилей столкнулись в аварии с грузовиком

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на трассе М-5, в районе поселка Холодные ключи. По предварительным данным, водитель грузовика допустил складывание полуприцепа. После этого на месте столкнулись более 20 машин.
На кадрах с места инцидента заметно, что некоторые транспортные средства получили серьезные повреждения. При этом один из автомобилей перевернулся.
«В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в МВД.
До этого на Московской кольцевой дороге произошла массовая авария. На дороге столкнулись три машины, после ДТП одна из них загорелась.
Ситуация повлияла на движение на участке. В районе ДТП возник затор длиной три километра, поэтому водителям пришлось выбирать пути объезда.
Ранее массовое ДТП парализовало движение на КАД в Санкт-Петербурге.