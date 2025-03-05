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Мужчина, выстреливший в женщину в Петербурге, обнаружен мертвым

МВД: подозреваемого в ранении женщины в Петербурге обнаружили мертвым
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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина, который ранил женщину на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, был обнаружен мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После того, как стрелявший в женщину скрылся с места преступления на автомобиле, транспортное средство объявили в розыск. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, на Малом проспекте Васильевского острова сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем — тело подозреваемого. По предварительным сведениям, проживавший в Санкт-Петербурге 53-летний уроженец Псковской области покончил с собой. Мужчина ранее находился в отношениях с пострадавшей, и, предположительно, совершил преступление на почве ревности.

4 марта сообщалось, что около 22:10 возле дома №49 по Кронверкскому проспекту неизвестный выстрелил в женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Москве на Патриарших прудах произошла стрельба.

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