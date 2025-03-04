Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец попытался отсудить у бывшей девушки кота

В Петербурге местный житель не смог отсудить у бывшей возлюбленной кота
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге местный житель попытался отсудить кота по кличке Тима у бывшей возлюбленной, а также взыскать с нее неустойку. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Со слов истца, в прошлом году он передал девушке животное вместе с его переноской, лотком, наполнителем, посудой и игрушками на период своего отъезда. Он утверждал, что была договоренность о возврате питомца, однако экс-возлюбленная отказалась это сделать. Мужчина также настаивал, что именно он нес все расходы на содержание кота.

Представитель ответчицы при этом представила ветеринарный паспорт, документы из клиники и переписку, согласно которым именно она заботится о питомце и оплачивает его содержание.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что пара завела кота в 2017 году еще будучи в отношениях. После расставания в 2022 году ответчица съехала из квартиры, однако тогда мужчина отказался отдавать питомца. В 2024 году он сам передал ей животное, а затем попытался вернуть его в судебном порядке.

В итоге суд отказал заявителю в удовлетворении иска.

Недавно аналитики ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили рынок зоотоваров и узнали, во сколько сегодня обходится содержание кота.

Согласно результатам исследования, с 1 по 15 февраля 2025 года число покупок корма для кошек выросло на 7% год к году, средний чек составил 858 рублей (+12%). Количество покупок кошачьего наполнителя увеличилось на 6%, а средний чек вырос на 11%, до 1149 рублей. Покупок игрушек для кошек стало на 10% больше, средний чек составил 508 рублей (+9%).

Ранее в Крыму задержали мужчину, скинувшего кошку со смотровой площадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами