Петербуржец попытался отсудить у бывшей девушки кота

В Санкт-Петербурге местный житель попытался отсудить кота по кличке Тима у бывшей возлюбленной, а также взыскать с нее неустойку. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Со слов истца, в прошлом году он передал девушке животное вместе с его переноской, лотком, наполнителем, посудой и игрушками на период своего отъезда. Он утверждал, что была договоренность о возврате питомца, однако экс-возлюбленная отказалась это сделать. Мужчина также настаивал, что именно он нес все расходы на содержание кота.

Представитель ответчицы при этом представила ветеринарный паспорт, документы из клиники и переписку, согласно которым именно она заботится о питомце и оплачивает его содержание.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что пара завела кота в 2017 году еще будучи в отношениях. После расставания в 2022 году ответчица съехала из квартиры, однако тогда мужчина отказался отдавать питомца. В 2024 году он сам передал ей животное, а затем попытался вернуть его в судебном порядке.

В итоге суд отказал заявителю в удовлетворении иска.

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