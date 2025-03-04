В иркутской больнице открыли первое в России «умное» отделение для детей и родителей

В Иркутской детской областной клинической больнице при поддержке СберМедИИ открылась первая в детских медучреждениях России «умная» палата, сообщает пресс-служба Сбера.

Как рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев, компания активно внедряет цифровые решения в медучреждения региона.

«Сегодня в ИОДКБ представлены «умные» палаты, оснащенные устройствами Сбера. Они помогают отслеживать состояние ребенка с момента поступления в больницу и до выписки, создавая ощущение комфорта и минимизируя стресс как для самого пациента, так и для его родителей», — отметил он.

Так, в палате установлен смарт-телевизор Sber с виртуальным ассистентом на базе ИИ GigaChat, который консультирует родителей по вопросам лечения, лекарств, процедур и результатов анализов, снижая их тревожность и разгружая врачей. На экранах также отображается расписание процедур для каждого пациента. График дублируется на мониторе у поста медсестры.

Также в палатах работает система видеонаблюдения, которая помогает обеспечивать безопасность и отправляет медсестре уведомления на планшет для своевременного реагирования.

Кроме того, для удобства пациентов и врачей разработано предгоспитальное приложение, упрощающее сбор документов перед госпитализацией и позволяющее медикам взаимодействовать с пациентами и их родителями дистанционно.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко подчеркнула, что Иркутская детская областная больница с каждым годом становится все технологичнее.

«В учреждении используют самые современные методы лечения и сопровождения пациентов. В «умных» палатах создали условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Внедрение регионом таких методов, основанных на индивидуальном подходе и заботе о каждом пациенте, существенно повышает качество медицинского обслуживания», — сказала она.

В свою очередь, главный врач медучреждения Юрий Козлов напомнил, что большинство детей, которые проходят в больнице лечение, приезжают из разных территорий области.

«Мы хотим создать для них комфортные условия. Наша умная палата, в первую очередь, позволяет детям почувствовать себя в интересной обстановке, успокоиться. А для родителей это удобство получения всех необходимых процедур», — сказал он.