Более 600 российских компаний представили свою продукцию на «Зима в Москве»

Столичные бренды продали более 50 тыс. товаров в рамках «Зимы в Москве»

Более 600 российских компаний представили свою продукцию в рамках проекта «Зима в Москве», сообщается на сайте mos.ru.

В маркете волшебства проекта «Сделано в Москве» приняло участие более 500 производителей, которые разместили свои площадки на улицах столицы. Всего за время работы маркета столичные бренды продали более 50 тыс. товаров.

Также в Москве прошел проект «Заходи на огонек!», в рамках которого более 700 организаций сделали для москвичей и гостей столицы более 900 предложений, среди которых скидки, бонусы, спектакли и гастрономические дегустации.

С 26 по 29 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась II Московская неделя красоты — одно из крупнейших событий проекта. За четыре дня его посетили более 60 тыс. человек, а свою продукцию представили 600 российских компаний.

Всего в рамках проекта «Зима в Москве» в столице работало более 1,9 тыс. площадок, на которых также проходили мастер-классы, концерты, лекции, экскурсии и ледовые шоу.