В «Единой России» заявили о необходимости усиления работы с муниципальными депутатами

«Единая Россия» ставит перед собой задачи по обеспечению связки с первичными отделениями и перезагрузке всей партийной вертикали, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Биробиджане.

По его словам, первичные отделения являются главным звеном партии.

«Если мы не будем заниматься людьми, которые работают «на земле», партия будет терять поддержку. Вся наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы наши первички развивались», — сказал он.

Якушев добавил, что всего партия насчитывает 170 тыс. муниципальных депутатов.

«Мы должны по-хорошему «перетряхнуть» их, дать понятную мотивацию. Задействовать весь потенциал. Особенно это важно на старте большой федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы, которая пройдет в 2026 году», — отметил он.

Якушев добавил, что для муниципальных депутатов организуют учебу на базе Высшей партийной школы и создадут методические пособия, чтобы расширить их компетенции.