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В Германии хотят создать группу по борьбе с санкциями против третьих стран

«Альтернатива для Германии» создала резолюцию против санкций
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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Собрание профильных комитетов «Альтернативы для Германии» обратилось к руководству партии и ее сторонникам с просьбой присоединиться к резолюции против санкций, сообщается на сайте партии.

Партия настаивает на обеспечении независимости Германии в реализации экономической политики от Брюсселя и непринятии любых санкций в соответствии с принципами свободной торговли.

Представители «АдГ» заявили, что экономические санкции против России, Китая и Ирана наносят вред экономике Германии.

Партия намерена создать рабочую группу «Санкции!», которая будет займется вопросами внешней, экономической и социальной политики, а также разработает стратегии по борьбе с ограничениями, которые не идут на пользу Германии.

«В немецком обществе все более заметным становится чувство нарастающего раздражения и усталости от санкций, введенных против третьих стран. С каждым днем рядовым гражданам Германии становится все труднее сводить концы с концами, немцы устали от санкций, которые не приносят им ничего, кроме падения уровня жизни и ухудшения психологического состояния», — заявили представители партии.

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