Появились кадры возникшего после взрывов пожара на нефтезаводе на юге России

SHOT показал кадры возникшего после взрывов пожара на НПЗ в Ростовской области

Появились кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Чертково Ростовской области, который произошел после звуков взрывов. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Видно, как огненная точка появляется на горизонте, пурпурный свет от нее освещает все ночное небо. Звуков взрывов на видео не слышно.

Ростовская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на 4 марта, о чем сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Сначала силы противовоздушной обороны отразили атаку в районе Новошахтинска, затем в Чертковском районе, из-за чего была проведена эвакуация персонала одного из нефтеперерабатывающих заводов. Загорелся промышленный объект в селе Сохрановка.

Также министерство обороны России сообщало, что в ночь на 4 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 18 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.