Эксперт назвал самые часто используемые схемы мошенников в преддверии 8 Марта

Мошенники перед праздниками чаще используют «классические», уже известные схемы обмана. Так, перед 8 Марта они играют в основном на эмоциях и на спешке россиян, желающих купить подарки близким. Чаще всего преступники создают поддельные сайты интернет-магазинов, рассказал RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «Цикада» Юрий Силаев.

«Злоумышленники создают красивые сайты-однодневки с весьма заманчивыми ценами на цветы, украшения или электронику. Конечно же, после предоплаты товар не доставляется, а любые контакты с продавцом становятся невозможными», — отметил специалист.

Часто преступники рассылают сообщения и электронные письма с обещаниями предоставить огромные скидки до 70% на товары в честь 8 Марта. В таких сообщениях размещаются ссылки, переходя по которым человек предоставляет злоумышленникам свои данные, в том числе банковских карт.

Очень много перед праздником в соцсетях публикуется фальшивых объявлений о конкурсах, победителям которых обещают путевки и другие подарки. Причем для получения «приза» требуется перевести деньги или ввести свои данные. Кроме того, популярными стали схемы обмана с поддельными сервисами доставки. На таких ресурсах россиянам предлагают заказать срочную доставку цветов и других товаров, однако, оплатив покупку, покупатель остается без услуги. Силаев подчеркнул, что часто при этом злоумышленники используют для заманивания своих жертв названия, которые знакомы россиянам, поскольку созвучны известным компаниям.

Что касается женщин, то им преступники рассылают сообщения о доставке цветов и подарков, требуя для подтверждения пройти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Также по такой схеме мошенники заставляют скачивать на устройство вредоносное ПО, которое крадет все данные пользователя, заключил эксперт.

Напомним, Силаев также призвал пользователей проверять на ресурсах наличие SSL-сертификата – это цифровой документ, удостоверяющий подлинность веб-сайта и позволяющий использовать зашифрованное соединение. Особенно осторожными, по его словам, нужно быть с сайтами, на которых требуют вводить предоплату, переводить деньги на карту физлица или использовать криптовалюту.

Ранее россиянам сообщили, какие схемы будут использовать мошенники перед 8 Марта.