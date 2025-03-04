В первый вторник весны москвичам пообещали 4°C и мокрый снег

Гидрометцентр сообщил, что 4 марта в Москве ожидаются осадки и до 4°C

Во вторник, 4 марта, температура в столице поднимется до 4°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с умеренными осадками. Местами возможны дождь и мокрый снег. Температура будет колебаться в диапазоне от 2 до 4°C. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба, а ветер в 7-12 м/с будет дуть с запада. В ночь на среду ожидается облачная погода с осадками, возможна гололедица. Температура упадет до -1...1°C, ветер не поменяется, хотя кое-где его порывы могут достигать 17 м/с. Давление понизится до 734 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде: на севере страны в первые дни марта установилось необычное для этих мест тепло, а на юге — экстремальные холода. По его словам, подобные парадоксы будут происходить в марте и дальше. При этом в Москве и области средняя температура будет превышать норму примерно на один градус.

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