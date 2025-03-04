Площадь лесного пожара на северо-востоке Японии продолжает увеличиваться

Площадь крупнейшего с 1992 года в Японии лесного пожара, шестой день продолжающегося в провинции Иватэ на северо-востоке страны, достигла 2600 гектаров. Об этом сообщает ТАСС.

За минувшие сутки площадь возгорания возросла примерно на 500 гектаров. Огонь уничтожил или повредил около 90 жилых и коммерческих зданий, 1800 домов обесточены.

Пожар тушат свыше 2 тысяч спасателей и военнослужащих, привлеченных со всей страны. Кроме того, в тушении участвуют по меньшей мере 15 вертолетов, за сутки совершающих более 500 сбросов воды.

Около 5 тысяч местных жителей получили рекомендации об эвакуации, примерно 1200 человек уже находятся в эвакуационных центрах.

21 февраля сообщалось, что в префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек из-за лесных пожаров в районе мыса Когуро.

В январе в горно-лесном массиве в префектуре Хиросима произошел пожар, который мог быть вызван учебными стрельбами военных.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес после пожаров накрыли новые катастрофы.