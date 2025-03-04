В России в преддверии 8 Марта резко подорожали тюльпаны

В России продажи тюльпанов перед 8 Марта снизились на 4% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость букета выросла на 25%, достигнув 2402 рублей, сообщает РИА Новости.

В то же время спрос на розы увеличился на 12%, а средняя цена букета составила 2405 рублей. Хризантемы подорожали на 31% (до 1900 рублей за букет), при этом продажи выросли на 16%. Лилии продемонстрировали самый значительный рост цены — 39%, до 2870 рублей, с одновременным увеличением спроса почти на треть.

В целом средняя стоимость букета цветов в розничной торговле в 2025 году выросла на 18% (до 3100 рублей), а в онлайн-продажах — на 24% (более 5300 рублей). При этом количество покупок в розничной торговле увеличилось на 8%, а оборот — на 26%. Онлайн-продажи продемонстрировали еще более значительный рост: количество покупок — на 24%, а оборот — на 32%.

Исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова до этого говорила, что повышение пошлины на импортные цветы и снижение для российских производителей НДС до 10% поможет развивать цветочную отрасль и наращивать долю на рынке. Она отметила, что отечественные цветы занимают лишь 18% рынка.

Ранее специалисты объяснили, как выбрать хороший сладкий букет к 8 Марта.