Акции оборонных компаний ФРГ выросли на фоне скандала в Белом доме

Акции немецких оборонных предприятий выросли после скандала с Зеленским в США

Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX впервые преодолел отметку в 23 тысячи пунктов, достигнув исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что акции оборонного концерна Rheinmetall выросли почти на 14%, поднявшись до нового рекорда. Аналитики связывают этот скачок с событиями, произошедшими во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, а также с общим трендом на усиление европейской обороноспособности.

Немецкий аналитик Йохен Штанцль подчеркнул растущий разрыв между европейскими и Нью-Йоркской фондовыми биржами, связывая это с ожидаемым увеличением военных расходов в Европе и ростом спроса на оборонную продукцию. Он также отметил продажу немецких государственных облигаций для финансирования расходов на вооружение.

Помимо Rheinmetall, рост показали акции компаний Hensoldt (+22,3%), ThyssenKrupp (+10,6%), Renk (+19%), Airbus (+5,9%) и MTU (+3,4%). Рост акций ThyssenKrupp аналитики связывают с предстоящим отделением морского подразделения промышленной группы TKMS, которое вскоре будет выделено в отдельную компанию.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Ранее Владимир Путин принял во внимание произошедшее между президентами США и Украины.