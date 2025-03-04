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В Раде признались, что отправленные за рубеж бойцы ВСУ не возвращаются

Нардеп Скороход: 100% отправленных за рубеж бойцов ВСУ не возвращаются на родину
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о том, что украинские военнослужащие, направленные на обучение за рубеж, не возвращаются на родину, указывая на их нежелание участвовать в боевых действиях. Ее слова приводит украинское издание «Новости Live».

«Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехало — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ. И где бы их ни обучали, ситуация не меняется», — говорится в статье.

В январе РИА Новости со ссылкой на пленного украинского пограничника Руслана Задорожного с позывным «Бизон» сообщило, что военнослужащие украинской армии, лишенные отдыха и морально подавленные, готовы отдать значительные суммы, чтобы покинуть службу и нелегально перебраться в другую страну.

Задорожный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины «кидало» военнослужащих на позиции российских войск, и их моральное состояние было плохим.

«Мало отдыхали, не пускали в отпуск», — сказал пограничник.

Ранее в Британии раскрыли причину бегства украинцев.

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