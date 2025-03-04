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В российском городе женщина спасала бездомных, чтобы повесить на них кредиты

В Челябинске женщина спасала бездомных, чтобы повесить на них кредиты
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Shutterstock/Champion studio

В Челябинске 49-летняя женщина спасала бездомных людей, а потом вгоняла их в кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Злоумышленница находила бездомных и помогала им с местом жительства, а также едой и одеждой. После этого женщина приводила их в банки и автосалоны, где оформляла на жертв кредиты на машины.

Когда «спасенные» становились заемщиками, аферистка продавала автомобили, купленные на кредитные средства жертв, третьим лицам. Таким образом она повесила на других людей займы на общую сумму более 5 млн рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Также уголовное дело возбудили в отношении одного из подставных заемщиков.

До этого в Петербурге проститутка обманула пенсионера на 2 млн рублей, пожаловавшись на тяжелую жизнь. Мужчина пожалел девушку и сам отдал ей деньги.

Ранее курьер спас московскую пенсионерку от мошенников, которым она хотела отдать сбережения.

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