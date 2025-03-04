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Миронов предложил ввести новый порядок начисления пенсий

Миронов предложил установить три критерия для назначения размера пенсий
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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил новую систему расчета пенсий, основанную на трех ключевых факторах: трудовом стаже, условиях работы и уровне заработной платы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Миронов выступает за отказ от посредничества Социального фонда и прямое финансирование пенсионных выплат из государственного бюджета, куда будут поступать соответствующие взносы. По мнению политика, это обеспечит прозрачность и справедливость пенсионного обеспечения.

Он подчеркнул несоответствие между размером социальных пенсий (8824 рубля после апрельской индексации) и прожиточным минимумом пенсионера, который почти вдвое выше. Миронов также выразил обеспокоенность ростом отказов в назначении страховых пенсий, связывая это с проблемами учета трудового стажа и несовершенством действующей системы.

Он указал на данные Росстата о сокращении числа страховых пенсионеров на 400 тысяч человек за последние 10 лет и соответствующем увеличении числа получателей социальных пенсий, подчеркнув, что это не всегда указывает на низкий трудовой стаж получателя.

Миронов раскритиковал существующую практику, где, по его словам, трудолюбивые граждане могут остаться без достойной пенсии из-за «потери» трудового стажа в Социальном фонде, в то время как «бездельники» имеют возможность докупать недостающие баллы.

2 марта декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов заявил, что в случае потери трудовой книжки есть несколько способов подтвердить свой стаж на работе.

Ранее россиянам объяснили, как получить накопительную пенсию.

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