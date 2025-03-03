Подозреваемый в наезде в Мангейме страдает психическим расстройством

Подозреваемый в наезде на толпу людей в Мангейме имеет психическое расстройство

Подозреваемый в наезде на группу людей в Мангейме, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, имеет психическое расстройство. Об этом проинформировал журналистов старший прокурор городской прокуратуры Мангейма Ромео Шлюсслер, пишет ТАСС.

По его словам, сначала рассматривались версии политических мотивов преступления, однако текущее расследование исключает эти предположения. В распоряжении прокуратуры появились убедительные доказательства, подтверждающие психическое заболевание обвиняемого, что и определило основное направление следственных действий.

«У нас есть гораздо более конкретные доказательства психического заболевания преступника, поэтому расследование сосредоточено на этом аспекте», — сказал прокурор.

Инцидент произошел 3 марта в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на большой скорости въехал черный внедорожник. После этого автомобиль быстро скрылся с места происшествия. Позже подозреваемого задержали.

Как пишет DPA, в результате случившегося пострадали от пяти до десяти человек. До этого газета Bild сообщала о 25 пострадавших.

Ранее в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей.