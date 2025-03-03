Российская пенсионерка доверилась «сотруднику ФСБ» и лишилась жилья

В Подмосковье 75-летняя женщина доверилась «сотруднику ФСБ» и лишилась жилья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

С пенсионеркой из Солнечногорска связался неизвестный, который представился якобы сотрудником Пенсионного фонда, и попросил женщину назвать паспортные данные под предлогом перерасчета трудового стажа. Она назвала аферисту данные, однако потом поняла, что опасно разглашать подобную информацию, и сменила пароль от «Госуслуг».

Через два дня россиянке позвонил другой мошенник, представившийся «сотрудником ФСБ». Он убедил женщину, что от ее имени совершен перевод в недружественную страну, и теперь она является фигуранткой уголовного дела. Злоумышленник предложил ей «защитить накопления», отдав наличные средства курьеру, и та последовала инструкциям. Пенсионерка отдала неизвестному 540 тысяч рублей.

Затем аферисты убедили пожилую женщину продать квартиру, а вырученные 4 млн также передать курьеру. После этого пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело, им удалось поймать 17-летнего курьера аферистов, который забирал у пенсионерки деньги. Подросток рассказал, что нашел криминальную подработку в интернете.

Ранее омский школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти миллион рублей.