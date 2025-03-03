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В Новосибирской области пьяный сторож избил сожительницу шваброй и изрезал ножом

В Новосибирской области сторож избил сожительницу и получил 9 лет колонии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Новосибирской области жестоко избил сожительницу шваброй и ударил ножом в спину, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в январе 2024 года в поселке Красный Яр, 60-летний сторож распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возникла ссора.

Пьяный мужчина схватил швабру и жестоко избил женщину, а затем вонзил ей в спину нож. Испугавшись последствий, обвиняемый вызвал скорую помощь, но несмотря на все усилия медиков спасти 64-летнюю пострадавшую не удалось.

В ходе расследования сторож пытался запутать следствие и заявил о том, что на его сожительницу напали неизвестные, однако по словам соседей, причиной ссоры стала ревность. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее россиянин жестоко избил беременную возлюбленную после ссоры.

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