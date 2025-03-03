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Россиянин разнес кабинет клиники из-за справки и чуть не выпал из окна

В Анапе мужчина разнес кабинет клиники из-за справки

В Анапе 44-летний мужчина из-за не выданной справки разнес кабинет клиники и чуть не выпал из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в одной из городских клиник. Пациенту не выдали после операции справку, и тогда мужчина достал нож и начал громить кабинет. Пострадали мебель, стекла и прочая окружающая обстановка.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, дебошир вылез на карниз и чуть не упал. Агрессора затащили обратно в помещение и обездвижили.

После этого медики вкололи пациенту успокоительный препарат, и его увезли. По факту инцидента проводится проверка. Мужчине вменяют статью о хулиганстве.

До этого в Приморье школьники камнем разбили окно в автобусе. Пассажиры выбежали из салона и сумели задержать одного из хулиганов.

Ранее в российском городе вандалы разбили окно кофейни елкой.

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