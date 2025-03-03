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Мужчина с пистолетом напал на курьера и отобрал у него сумку с едой

В Ленобласти задержали вооруженного мужчину, отобравшего еду у курьера
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Telegram-канал Петербургская полиция

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан местный житель, который напал на курьера службы доставки с пистолетом и отобрал у него еду. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в СНТ «Красногорское», неизвестный, угрожая курьеру службы доставки пистолетом. Выхватил у него пакет с едой и скрылся. Задержать нападавшего удалось лишь спустя полтора месяца.

Им оказался безработный 46-летний местный житель, в ходе обыска у него был обнаружен и изъят травматический пистолет, лицензия на который была аннулирована. Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге магазина. Нетрезвый злоумышленник пробрался в торговую точку ночью. Мужчина взял с полок несколько бутылок со спиртным, поджег пластиковую упаковку, лежавшую на прилавке, и скрылся. Огонь охватил 600 квадратных метров помещения, ущерб, причиненный магазину, его владелец оценил в 20 млн рублей. Поджигателя удалось задержать, им оказался 22-летний местный житель , в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве ограбили курьера, который вез мошенникам 1,5 млн от обманутой жертвы.

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