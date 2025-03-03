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Мужчину, изнасиловавшего девушку-подростка 24 года назад, поймали и будут судить в Омске

В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девушку-подростка 24 года назад
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Омске перед судом предстанет 58-летний мужчина, который 24 года назад изнасиловал 17-летнюю девушку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации следствия, все случилось в сентябре 2000 года на улице Карпинского. Злоумышленник встретил несовершеннолетнюю незнакомку, избил ее и, угрожая физическим устранением, изнасиловал ее. После содеянного насильник, стремясь избежать ответственности, скрылся за пределами России.

В сентябре прошлого года мужчина вернулся в Россию и его задержали, а затем арестовали. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ в редакции 1996 года, возбужденного в отношении насильника, завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, фигуранту грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее незнакомец напал на 20-летнюю девушку на улице и изнасиловал.

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