В центре Москвы вспыхнул ресторан

На Спартаковской площади в Москве вспыхнула крыша ресторана. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, внутри заведения могут находиться посетители.

По данным очевидцев, сейчас горит кровля двухэтажного здания, внутри которого есть кофейни и рестораны. В настоящее время площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. К ликвидации пожара уже приступили спасатели.

До этого сообщалось о взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Изначально говорилось, что возгорание, предположительно, произошло после падения обломков БПЛА.

Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение на предприятии. За несколько часов до этого появились данные о том, что возгорание на территории НПЗ было локализовано.

Ранее в Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе.