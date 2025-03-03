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Ревнивый россиянин избил сожительницу и сломал ей челюсть

В Тюмени мужчина приревновал сожительницу и сломал ей челюсть
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Depositphotos

Житель Тюмени может получить три года колонии за избиение своей сожительницы, он сломал женщине челюсть, ударив ее по лицу. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел 1 марта, семейная пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент нетрезвый сожитель приревновал свою возлюбленную. Мужчина напал на женщину и ударил ее кулаком в лицо.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у нее перелом челюсти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее житель Читы вытолкнул экс-возлюбленную из окна.

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