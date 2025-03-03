Пенсионерка лишилась 5 млн рублей, поверив в замену счетчиков

Жительница Курска лишилась всех накоплений после звонка мошенников, которые предложили ей поменять счетчик. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 66-летней пенсионеркой под видом сотрудников энергосбыта, они сообщили женщине о замене счетчиков и выманили у нее личные данные. Спустя некоторое время пенсионерке пришло сообщение о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги».

В дальнейшем с потерпевшей вел диалог «следователь». Он запугал пожилую женщину уголовным преследованием в случае отказа от сотрудничества. Действуя в условиях строжайшей конфиденциальности, потерпевшая закрыла накопительный счет и за пять дней перевела все накопления на указанные злоумышленниками счета. Общий ущерб составил 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Уфы поверил в сообщение от руководства, оформил кредит, продал машину и отдал все накопления неизвестным.

Ранее в Красноярске мужчина пытался заработать на бирже и лишился 5,1 млн рублей.