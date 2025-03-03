Россиянин пришел в магазин за цветами и решил изнасиловать продавщицу

KazanFirst: в Татарстане мужчина чуть не изнасиловал продавщицу цветов

В Татарстане 33-летний местный житель пришел в цветочный магазин и чуть не изнасиловал 46-летнюю сотрудницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 28 февраля в городе Альметьевске. Мужчина зашел в цветочный салон, расположенный на улице Ленина. Однако вместо покупки букета он решил изнасиловать продавщицу — женщине удалось отбиться от злоумышленника и обратиться за помощью.

Сотрудники правоохранительных органов установили и поймали подозреваемого, им оказался безработный мужчина из Набережных Челнов. Отмечается, что он признал свою вину. Стражи порядка по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее незнакомец напал на 20-летнюю девушку на улице и изнасиловал.