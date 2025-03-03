В Подмосковье выставили на продажу остров

В Подмосковье выставили на продажу целый остров за миллиард рублей

В Подмосковье выставили на продажу целый остров за миллиард рублей. Подробности приводит Telegram-канал Filatoff Inc.

Речь идет об участке площадью 66,8 гектара, который со всех сторон окружен водой. Остров расположен примерно в 40 километрах от Москвы, в Раменском районе.

«Из презентации следует, что там можно будет построить элитный коттеджный поселок примерно на 50 домов, а также создать собственный яхт-клуб и причалы для яхт и хаусботов, сделать природный пруд и маяк», — сообщил источник.

Чистая прибыль от данного проекта составит более 12 млрд рублей, уверен владелец недвижимости.

Недавно на масленичном аукционе в Башкортостане продали блин, испеченный главой региона. Один из посетителей праздника заплатил 10 тысяч рублей за блин, сделанный Радием Хабировым. Вырученные деньги направили на нужды российских военнослужащих. Аукцион состоялся в рамках акции «Добрый блин».

Ранее имущество украинских олигархов и политиков выставили на аукцион в Крыму.