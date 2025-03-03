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Уголовное дело возбудили после падения глыбы льда на женщину с ребенком в Махачкале

В Махачкале возбудили дело после падения глыбы льда на женщину с ребенком

В Махачкале возбудили уголовное дело по факту падения наледи на женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. В ходе расследования стражи порядка дадут оценку действиям лиц, ответственных за уборку крыш и подъездов.

Пострадавшие женщина и ребенок доставлены в медицинское учреждение. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Инцидент произошел на улице Алибекова. На кадрах с места происшествия заметно, что в руках во время прогулки пострадавшая держала ребенка. В момент, когда женщина проходила рядом с домом, на нее свалилась глыба льда. Пострадавшая тут же упала на асфальт. Предварительно, она получила открытую черепно-мозговую травму.

До этого россиянка, оставшаяся инвалидом после падения снежной глыбы, отсудила 800 тысяч рублей.

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