В России начали принимать законы об усыплении бездомных животных

В Госдуме разрабатывают инициативу по решению проблемы бездомных животных — депутаты предлагают запретить возвращение бродячих собак на улицы и разрешить их усыпление. Об этом сообщает РБК.

Летом 2023 года регионы России получили право самостоятельно определять политику в отношении бездомных животных. До этого закон устанавливал единые правила для всех субъектов: отлов, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация и возврат неагрессивных животных в места их обитания.

После внесения поправок некоторые регионы воспользовались новыми полномочиями и легализовали эвтаназию бездомных животных. На данный момент такие законы действуют в 15 субъектах, а в Мордовии и Хакасии они вступят в силу в ближайшее время.

Первым регионом, легализовавшим усыпление бездомных животных, стала Бурятия. В ноябре 2023 года Народный хурал (парламент) республики принял закон, разрешающий эвтаназию животных, страдающих неизлечимыми заболеваниями, «социально опасных» особей, а также тех, кто находится в приютах более 30 дней. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и недовольство среди жителей.

Группа граждан и благотворительная организация помощи животным обратились в Верховный суд Бурятии с требованием отменить положения регионального закона об эвтаназии. Верховный суд направил запрос в Конституционный суд, который признал усыпление бездомных животных «исключительной мерой», допустимой лишь в случае их опасности для людей или при «экстраординарной ситуации» в регионе. В результате власти Бурятии отменили пункт о праве усыплять животных после 30 дней в приютах. Эвтаназия разрешена только для агрессивных, нападающих на людей или больных особей.

После решения Конституционного суда аналогичные пункты оспорили в Якутии и Магаданской области. В Оренбургской области усыпление возможно только при объявлении экстраординарной ситуации, которая действует в нескольких городах, включая Оренбург.

1 марта в Государственную думу был внесен законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Депутаты предложили наделить законодательные органы российских регионов правом самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

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