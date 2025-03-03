Участковый прибыл на вызов и избил мужчину в российском регионе

В Свердловской области полицейского заподозрили в избиении мужчины

В Свердловской области участкового подозревают в избиении мужчины после прибытия на вызов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля в одном из сел, расположенных в Ирбитском районе. Предварительно, полицейский прибыл в частный дом по вызову о совершении противоправных действий. Там он встретил пьяного мужчину и в ходе общения избил его.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. В данный момент устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении ряда экспертных исследований, проводятся опросы участников инцидента. По результатам мероприятий стражи порядка примут процессуальное решение.

До этого подмосковный похититель самоката ударил ножом полицейского. Нападавшего доставили в отделение. Ему грозит уголовная ответственность.

Ранее в российском городе девушку-подростка избили толпой возле ТЦ и разбили ей голову.