Во Франции 47-летняя женщина трижды выходила замуж за карусели

Jam Press: жительница Франции вышла замуж за три карусели и рассказала о браках

Во Франции 47-летняя Гаэль Энгель, страдающая объектофилией (состояние, при котором человек испытывает влечение к конкретным неодушевленным предметам. — прим. «Газеты.Ru»), трижды выходила замуж за разные аттракционы. О своих браках она рассказала порталу Jam Press.

Первый раз Гаэль вышла замуж весной 2023 года. Тогда ее избранником стал аттракцион Gravity. По словам женщины, брак продлился около полутора лет, пока у карусели не появилась другая женщина. Тогда Энгель развелась.

Во второй раз француженка вышла замуж за детский аттракцион Tornado. Он был уже старый и в плохом состоянии, но женщину это не остановило. Напротив, она почувствовала с установкой особую связь. Но в какой-то момент Tornado продали, и уже второй брак Гаэль распался.

Спустя время женщина начала общаться с аттракционом под названием Experience. По ее словам, все началось с дружбы, а позже отношения с этой каруселью помогли Энгель пережить предыдущие разводы.

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