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Мошенники заставили студентку из Режа приехать в Екатеринбург и отдать им миллион

URA.ru: в Екатеринбурге мошенники украли у студентки миллион рублей
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Shutterstock

В Свердловской области мошенники запугали студентку возбуждением уголовного дела в отношении ее отца и выманили у девушки накопления матери. Об этом сообщает URA.ru.

Неизвестные связались с 20-летней студенткой из Режа. Аферисты сообщили, что мошенники пытаются перевести со счета ее отца девять миллионов рублей. Девушка испугалась возможного уголовного преследования. Пытаясь «спасти» отца, она тайком от матери перевела ее сбережения на свою карту, однако осуществить перевод на счет мошенников не смогла.

Тогда студентка сняла с карты 950 тысяч рублей, купила билет на автобус и уехала в Екатеринбург. На автовокзале она передала наличные курьеру, который назвал пароль. Вернувшись в Реж, девушка пыталась продолжить перечислять аферистам деньги, но банк заподозрил неладное и заблокировал карту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее житель Красноярска решил стать инвестором и лишился более 5 млн рублей.

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