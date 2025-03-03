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Бывший работник Ростехнадзора в Нижнем Новгороде получил семь лет колонии за взятку

В Нижнем Новгороде экс-сотрудника Ростехнадзора приговорили к 7 годам за взятку
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Антон Денисов/РИА Новости

В Нижнем Новгороде бывший сотрудник Ростехнадзора получил семь лет колонии строгого режима за получение взятки в составе группировки в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области на официальном сайте.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год фигурант, находясь на должности замначальника отдела управления, действуя с группой лиц, получил от представителей поднадзорных учреждений и учебных центров взятки на сумму более 15 млн рублей.

Сотрудники ведомства установили, что мужчина за вознаграждение принимал документы и регистрировал их вне установленных правил, а также занимался аттестацией лиц без проверки их знаний.

По данным Telegram-канала NewsNN, фигурантам дела является Сергей Кульков.

Помимо лишения свободы, экс-чиновника приговорили к штрафу в 25 млн рублей. Также суд лишил мужчину права занимать должности на государственной службе, связанные с управлением на срок 8 лет. Уголовные дела других участников группировки, как уточняет ведомство, еще рассматривает суд.

До этого бывшего чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

Ранее СК завершил расследование дела о взятке экс-вице-премьеру Чувашии.

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