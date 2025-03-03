В Санкт-Петербурге вынесли приговор организатору проституции с несовершеннолетними

В Санкт-Петербурге к шести годам колонии общего режима приговорили женщину, которая в составе группировки занималась организацией проституции, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

«‎Суд установил, что Некозырев М.В. и иные лица, осужденные вступившими в законную силу приговорами, а также лицо, находящееся в розыске, с 01.01.2018 по 01.01.2019 в Москве создали преступную группу для организации занятий на территории РФ и за ее пределами проституцией другими лицами, то есть систематического оказания лицами женского пола, в том числе несовершеннолетними, услуг сексуального характера мужчинам за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы скрыть свою реальную деятельность, фигуранты заключали фиктивные договоры якобы на прохождение модельных курсов. Организаторы делали фото и видео, составляли анкеты девушек и публиковали их в сети. Кроме того, фигуранты проводили медосмотр на венерические заболевания и на подтверждение девственности у несовершеннолетних. После девушек увозили к клиентам, в том числе через границу РФ. Среди пострадавших были жительницы Москвы, Астрахани и Санкт-Петербурга.

Что касается Якушевой, она искала клиентов и вовлекала девушек в проституцию, а также публиковала их фото в интернете. Еще занималась подготовкой девушек к встречам и передачей денег участникам преступной группировки. В отдельных случаях Якушева и Некозырев отправляли клиентам поддельную копию паспорта девушки, чтобы доказать, что ей уже исполнилось 18 лет.

Суд установил, что за свои услуги девушки получали как минимум по 75 тыс. рублей. С одного из клиентов взяли 630 тыс. рублей за встречу с девушкой, которую представили девственницей (имела место имитация). Известно, что Якушева признала вину частично.

Ранее в Новом Уренгое накрыли женскую ОПГ, занимавшуюся организацией проституции.