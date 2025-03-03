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В Югре водитель автобуса обматерил и выставил оплатившую проезд пенсионерку на улицу

В Нижневартовске водитель автобуса агрессивно выставил пенсионерку на улицу
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Telegram-канал N1 • Первый Нижневартовский

В Нижневартовске водитель автобуса выгнал пожилую женщину на улицу и попал под проверку. Об этом сообщает Telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский».

В транспортной компании «Домтрансавто» заявили, что проверяют водителя по поводу инцидента, описанного местным жителем в соцсетях.

«Снимаем видео с камер видеонаблюдения , водитель вызван на дисциплинарную комиссию. В данный момент подтвердить или опровергнуть правонарушение со стороны водителя не можем», — уточнил представитель перевозчика.

До этого в паблике «Нижневартовск. Происшествия» местный житель пожаловался на водителя, работающего на маршруте №15.

По словам мужчины, водитель с использованием нецензурной брани выгнал его мать-пенсионерку из салона транспорта.

«Мама ответила, что она проезд оплатила и на улице сильная метель, на что водитель начал орать матом и выгнал маму с автобуса. Мама успела только фото сделать водителя и номер автобуса», — поделился автор, добавив, что по факту случившегося подано заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге пытавшиеся уехать с конечной люди подрались за место в автобусе.

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