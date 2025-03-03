Уроженец СССР, проживающий в Германии, добивается российского гражданства через КС

Уроженец СССР, житель Барнаула Александр Карпунин, проживающий в Германии, добивается получения российского гражданства через Конституционный суд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Карпунин родился в 1975 году в Новосибирске, в 1991 году вместе с родителями уехал в Германию. Там он встал на учет в консульстве Гамбурга как гражданин СССР.

В 2005 и 2012 годах он получал загранпаспорт в Германии, а в 2018 году получил внутренний российский паспорт в Новосибирске.

По достижении 45 лет мужчина отправился менять паспорт в Барнауле, но в ГУ МВД по Алтайскому краю посчитали его не гражданином России. Верховный суд РФ счел, что юридических оснований для выдачи паспортов Карпунину не было, несмотря на то, что документы ему выдавали.

В результате мужчина подал жалобу в Конституционный суд с просьбой признать его гражданином России и выдать ему российский паспорт.

«Заявитель апеллирует к фактическим обстоятельствам — длительному проживанию в России, наличию недвижимости, неоднократному получению паспортов. Это важные аргументы, которые суды не учли в полной мере. Ошибочная выдача паспорта не лишает гражданина прав», — поделилась руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

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