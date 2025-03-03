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Уроженец СССР, проживающий в Германии, добивается российского гражданства через КС

«Ъ»: проживавший в ФРГ уроженец СССР добивается российского гражданства через КС
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уроженец СССР, житель Барнаула Александр Карпунин, проживающий в Германии, добивается получения российского гражданства через Конституционный суд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Карпунин родился в 1975 году в Новосибирске, в 1991 году вместе с родителями уехал в Германию. Там он встал на учет в консульстве Гамбурга как гражданин СССР.

В 2005 и 2012 годах он получал загранпаспорт в Германии, а в 2018 году получил внутренний российский паспорт в Новосибирске.

По достижении 45 лет мужчина отправился менять паспорт в Барнауле, но в ГУ МВД по Алтайскому краю посчитали его не гражданином России. Верховный суд РФ счел, что юридических оснований для выдачи паспортов Карпунину не было, несмотря на то, что документы ему выдавали.

В результате мужчина подал жалобу в Конституционный суд с просьбой признать его гражданином России и выдать ему российский паспорт.

«Заявитель апеллирует к фактическим обстоятельствам — длительному проживанию в России, наличию недвижимости, неоднократному получению паспортов. Это важные аргументы, которые суды не учли в полной мере. Ошибочная выдача паспорта не лишает гражданина прав», — поделилась руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

До этого блогера Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад Оглы) лишили российского гражданства РФ после сомнительного конкурса среди подписчиков.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о скором получении российского гражданства.

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