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Мужчину, который снял презерватив во время секса, отправили в тюрьму на 14 лет

В Лондоне осудили мужчину, который снял презерватив во время секса
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Met Police

В Англии мужчина получил реальный срок за то, что снял презерватив во время секса, сообщает Metro.

В июле 2021 года Лоренс Рафтер, 43-летний водитель грузовика из северного Лондона, стал переписываться с 32-летней женщиной в приложении для знакомств. Он создал фейковый профиль на имя «Джей Линкольн» и выдавал себя за богатого бизнесмена с множеством предприятий по всему миру. Мужчина утверждал, что живет в роскошном доме стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, но на самом деле жил в обычной квартире.

Рафтер встретился с жертвой в ее доме в Ислингтоне. Во время секса он без согласия снял презерватив и сказал партнерше, что ВИЧ-инфицирован. Как выяснилось позже, мужчина солгал. Тем не менее его отправили под суд, так как стелсинг (тайное снятие презерватива. — «Газета.Ru»), согласно британским законам, является уголовно наказуемым деянием. Обвиняемого отправили в тюрьму на 14 лет.

Ранее суд признал женщину, которая отказывала мужу в сексе, невиновной в разводе.

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