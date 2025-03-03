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В сеть попало видео с моментом взрыва на металлургическом заводе на Украине

«Страна.ua»: момент взрыва на металлургическом заводе в Каменском попал на видео

На металлургическом заводе «Каметсталь» в городе Каменское Днепропетровской области Украины произошел мощный взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав в своем Telegram-канале видео с моментом происшествия.

На ролике можно заметить, как сильнейший внутренний удар разрушает стены здания. Далее в небо поднимаются столбы черного дыма, и можно увидеть сильный пожар.

Сообщается, что ЧП произошло еще 2 марта на территории доменного цеха предприятия. По информации издания, взрыв связан не с ударами российской армии по заводу, а с неким «нарушением технологического процесса». Информации о пострадавших не поступало.

До этого российские десантники атаковали украинский командно-наблюдательный пункт, который находился в полуразрушенном здании на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны РФ, бойцы Вооруженных Сил России уничтожили пункт при помощи беспилотника. Вместе с этим был уничтожен и весь личный состав Вооруженных сил Украины.

Также 1 марта бойцы ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА противника и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.

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