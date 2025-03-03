Суд обратил имущество Блиновской в доход государства

Савеловский районный суд Москвы взыскал в доход государства имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

«Взыскать имущество Блиновской в доход государства», — сказала судья.

Отмечается, что в доход государства были обращены элитные объекты недвижимости, включая объекты в республике Крым.

До этого стало известно, что суд приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Также суд назначил Блиновской штраф в размере 1 млн рублей и лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на срок четыре года.

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.